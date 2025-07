De virada, FC Cascavel vence o Cianorte pelo Brasileirão Série D

Cascavel e Paraná - No Estádio Olímpico, FC Cascavel vence o Cianorte por 2×1 de virada, em partida válida pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

No primeiro tempo, o Cianorte ignorou o fato de jogar fora de casa aparecendo mais no jogo, entretanto aos 30′ Peçanha camisa 16 balançou as redes para abrir o placar, mas aos 40′ Danilo ex-cascavel fez valer a “Lei do ex” e empatou o jogo, apesar da reclamação de falta na jogada, o gol foi validado.

Já no segundo tempo, a Serpente Aurinegra aproveitou o mando de campo para virar o jogo com Josiel que apareceu de cabeça para garantir os três pontos na tabela de classificação no cruzamento de Líbano.