FC Cascavel tem “decisão” por vaga

Cascavel e Paraná - A primeira fase da Série D entra na reta final para definir as equipes que avançam para a próxima fase. Neste sábado, o FC Cascavel recebe o Cianorte, a partir das 15h30, com a necessidade de vencer para seguir na briga por uma das quatro vagas do grupo 7. O adversário tem, tradicionalmente, levado vantagem sobre os aurinegros. Em 14 confrontos, são 7 vitórias do Cianorte e apenas duas do FC Cascavel. Além disso, o time do noroeste do estado é o vice-líder do grupo e pode encaminhar a classificação com uma vitória.

“Imaginávamos estar melhor posicionados na tabela. Temos três jogos pela frente, dois deles em casa, contra adversários diretos. O mais importante agora é vencermos no sábado para entrar no G4. Temos um sistema defensivo sólido, que concede poucas chances, mas os adversários têm sido mais eficazes. Essa tem sido a grande diferença: criamos, mas não conseguimos concluir como deveríamos”, avaliou o técnico Tcheco, que tem alguns problemas para definir a escalação.