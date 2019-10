Com 21 equipes inscritas, o Campeonato Municipal de Voleibol de Cascavel terá início neste sábado (26), com jogos na AABB e no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto.

São 13 equipes no naipe feminino e 8 no masculino, números que superam a participação do ano passado, quando a competição foi realizada pela primeira vez. Nesta edição, as equipes foram divididas em cinco chaves, sendo três femininas e duas masculinas.