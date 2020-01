Viajar em carro alugado pode ser melhor do que viajar em carro próprio

Planejar os gastos de uma viagem vai desde pensar no destino até definir o meio de transporte adequado para chegar até lá. Hoje, há quem prefira utilizar um serviço de locação de veículos ao invés de usar o próprio carro — e esse meio pode ser melhor, considerando uma série de fatores.

Quem viaja em carro alugado pode ter mais tranquilidade quanto à manutenção do carro, afinal, em seu carro próprio é necessário fazer uma revisão antes de qualquer viagem, já um carro alugado vem em ótimo estado para sair circulando. Além disso, preocupações quanto ao seguro também podem ser dispensadas, pois os carros alugados costumam ter seguro que dá cobertura para qualquer situação. Vendo por esses pontos, o custo-benefício acaba valendo a pena.

De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), “alugar um modelo popular custa o equivalente a uma corrida de táxi de aeroportos mais afastados até as regiões centrais das cidades”. Logo, ter um veículo à disposição por 24 horas pode custar o equivalente ao valor de uma corrida de táxi.

Confira abaixo alguns fatores que podem determinar se sua viagem em um carro alugado será melhor do que ir em seu carro próprio:

Revisão do carro antes da viagem

É recomendado deixar o carro em um mecânico para realizar uma revisão e verificar se o veículo está em boas condições para a viagem, sendo necessário, por vezes, realizar a troca de óleo e filtros, verificar se não há vazamentos, se o freio e os pneus estão ok e outros aspectos. Por isso, para quem marcou uma viagem em cima da hora e não há tempo hábil para fazer a revisão, é indicado procurar por um aluguel de carro, para que não haja nenhuma preocupação no caminho quanto à isso, pois os veículos de locadoras já estão aptos para pegar estradas, por exemplo.

Modelo do veículo apropriado para a viagem

Para quem tem carro pequeno ou com porta-malas compacto e precisa viajar com muitas malas, optar por um carro alugado, sem dúvidas, pode ser melhor, pois terá mais espaço e conforto durante o percurso.

Além disso, se for viajar com um grupo maior de pessoas, pode optar por um aluguel de van ou carros que possuem mais de cinco lugares, reduzindo os custos de viajar com mais de um carro.

O modelo do carro também pode ser escolhido quanto ao tipo de estrada que o motorista irá utilizar — os veículos utilitários esportivos (SUV), que possuem tração nas quatro rodas, são ideais para estradas de terra.

Documentação em dia e seguro

Além dos fatores citados, o carro alugado vem com toda a documentação em ordem. Logo, quem pretende viajar e está com a documentação do carro prestes a vencer e não há tempo para correr atrás dessa regularização antes da viagem pode optar por um veículo de locação, que conta também com seguro contra qualquer tipo de situação que possa vir a acontecer durante a viagem.