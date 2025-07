Transitar revitaliza sinalização viária e substitui mais de 400 placas em bairros de Cascavel

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Transitar, segue avançando nas ações de revitalização da sinalização viária em diversos bairros da cidade. Iniciado em abril de 2025, o projeto já concluiu a renovação completa da sinalização horizontal e vertical no bairro Alto Alegre e atualmente está em andamento no Parque São Paulo.

O bairro Floresta também começou a receber melhorias na sinalização. Até agora, já foram revitalizados mais de 11 mil metros quadrados de sinalização horizontal e substituídas mais de 400 placas de sinalização vertical. O investimento no projeto já ultrapassa R$ 250 mil.

Revitalização da Sinalização Viária

As melhorias incluem a revitalização de faixas de pedestres, linhas de retenção, lombadas, vagas de estacionamento e a instalação ou troca de placas de regulamentação e advertência. Todas as intervenções são baseadas em estudos técnicos que apontam os locais mais críticos do trânsito urbano. Para reduzir o impacto no tráfego, os serviços de sinalização horizontal são preferencialmente realizados no período noturno.