Cascavel terá voos para Maceió na temporada de férias

Cascavel - A temporada de férias reserva uma novidade para os viajantes de plantão e que desejam fugir do frio. Novamente Cascavel voa mais alto e está nas rotas de importantes voos do Brasil. O Aeroporto Regional de Cascavel – Cel. Adalberto Mendes começa a operar voos diretos para calorosa Maceió, a pérola do litoral alagoano.

Os viajantes já podem preparar as malas, porque o novo destino já tem o primeiro embarque previsto para esta sexta-feira (4), pela companhia aérea Azul, com a aeronave A320. A previsão é que as viagens ocorram até o dia 1° de agosto, sempre às sextas, com previsão de chegada às 10h45 em Cascavel e saída às 11h25.



A operação sem escala para Maceió, considerado o “Caribe Brasileiro”, é bastante procurada por turistas, como acontece na temporada de verão. O destino está entre os mais visitados do Brasil pelas belezas naturais e praias exuberantes. As passagens, inclusive, já estão disponíveis.

Aeroporto Regional de Cascavel se destaca

Com uma estrutura de ponta, o Aeroporto Regional de Cascavel é considerado o melhor regional do Sul do Brasil e se consolida como uma referência em todo o País. É mais um avanço para a malha aérea de Cascavel. O terminal de Cascavel recebeu mais de 400 mil passageiros somente em 2024.



Atualmente, três companhias aéreas têm voos por aqui: Latam, Gol e Azul, com destinos para Curitiba, Campinas, Guarulhos e agora Maceió. O objetivo é que a oferta de voos e destinos aumente a cada ano, ofertando mais possibilidades aos passageiros de todo o Brasil, mas principalmente para os moradores de Cascavel e região e, consequentemente, trazendo mais competitividade nos preços de passagens.