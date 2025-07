Ciclovia para caminhão?

Uma câmera de segurança na Rua Alexandre de Gusmão flagrou caminhão utilizando a ciclovia, logo após a “Pracinha do Maria Luiza”, depois que a via ficou trancada. Outro caminhão, de maior porte, ficou “enroscado” na fiação logo após o semáforo da rotatória e interditou a via.

Esse foi mais um dos muitos problemas relatado pelo morador que entrou em contato com a redação do O Paraná. Segundo ele, o grande fluxo de veículos – inclusive caminhões pesados – que a Alexandre de Gusmão passou a absorver com a revitalização da Avenida Carlos Gomes tem gerado diversos problemas aos moradores. “A Alexandre Gusmão está muito complicada”, resumiu o morador.