ROTAM apreende drogas e detém três suspeitos durante operação no bairro Interlagos

Cascavel e Paraná - Na madrugada desta quinta-feira (3), por volta das 00h40, uma equipe da ROTAM da 4ª Companhia da Polícia Militar de Cascavel realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Interlagos. A ação ocorreu na Rua Jacarepaguá, em uma região já conhecida por denúncias de comércio ilegal de entorpecentes.

Durante patrulhamento tático, os policiais decidiram realizar uma incursão a pé e notaram uma movimentação suspeita em um dos imóveis. Ao se aproximarem, um dos indivíduos correu para dentro da residência e tentou se livrar de objetos suspeitos, jogando-os no vaso sanitário e acionando a descarga.

Apreensão e Detenções

Apesar da tentativa, os policiais conseguiram recuperar oito porções de substância análoga à cocaína ainda dentro do vaso. Após pesagem, a droga totalizou cerca de seis gramas. No local, também foram apreendidos uma balança de precisão, encontrada na lixeira do banheiro, e R$ 325 em dinheiro, localizados no quarto do morador.