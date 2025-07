Com estoque abastecido, Defesa Civil está pronta para atender emergências

Para manter o pronto atendimento, as aquisições são feitas por meio de registro de preços, modalidade que garante mais agilidade nas compras. “Nos próximos dias, via registro de preço, a Defesa Civil fará nova aquisição de dez mil telhas de fibrocimento”, adiantou Haveroth.

A estrutura de apoio conta com um estoque permanente de 50 rolos de lona, com 100 metros cada, além de três mil telhas de fibrocimento, disponíveis para atendimento emergencial à população atingida por eventos climáticos.

“Só este ano tivemos quatro eventos climáticos que exigiram o atendimento à população com telhas e lona, não sendo preciso acionar a Defesa Civil Estadual. Mas sempre que se fizer necessário o Corpo de Bombeiros está pronto para atender aos chamados da população”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Cascavel, Nei Haveroth.

Para essas situações de chuvas intensas, granizo ou ventos fortes que provocam destelhamentos, o trabalho é orientado pelos três pilares da Defesa Civil: Prevenção, Resposta e Recuperação. O planejamento e a estrutura garantem que, em caso de emergência, as famílias não fiquem desassistidas. Em 2025, já foram entregues mil telhas e mais de três mil metros quadrados de lona a mais de 100 famílias.

Cascavel - As chuvas intensas registradas em Cascavel, muitas vezes, surpreendem as famílias que veem suas casas atingidas pelo granizo ou vendaval. Nesses momentos, a Defesa Civil do Município entra em ação, com equipes preparadas e estoques abastecidos para garantir o atendimento rápido às famílias em situação de vulnerabilidade, com resposta rápida e gratuita.

Além do abastecimento constante dos materiais, o Município mantém um plano de contingência, que funciona como um diagnóstico das necessidades em situações de emergência ou calamidade pública. “Estamos sempre atentos e prontos para ajudar a população mais necessitada. No momento em que precisarem podem ligar para o telefone 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros”, reforçou o coordenador.

Atendimento Emergencial e Apoio à População

O atendimento emergencial nos momentos de crise segue um fluxo. “As lonas são entregues às famílias no momento mais crítico de chuva, para cobrir os móveis. Por uma questão de segurança, não orientamos às famílias a cobrirem suas casas com as lonas, com a ocorrência de chuva. Após cessada a chuva, fazemos imediatamente a entrega das telhas para a cobertura dos imóveis, e entregamos de 10 a 30 telhas para cada família para que ninguém fique desassistido. É uma ajuda emergencial”.

A moradora do bairro Melissa, diarista Edna da Cruz, é uma das pessoas que recebeu o apoio da Defesa Civil. Sua casa está provisoriamente coberta com lona e agora ela recebeu telhas de fibrocimento para substituir as antigas.

“Vou conseguir trocar as telhas que estão furadas e velhas demais. Na última chuva molhou muita coisa aqui dentro de casa e toda vez que chove fico com medo de perder os poucos móveis e cobertores que tenho. Desta vez pedi ajuda, e eles (Defesa Civil) vieram me ajudar. Assim que der já vou trocar o telhado, porque vem mais chuvas por aí”.

Fonte: Secom