Sem acordo para a renovação de contrato, o alemão Sebastian Vettel deixa a Ferrari no fim deste ano. O tetracampeão deixará a escuderia italiana depois de cinco anos. A Ferrari fez uma proposta de renovação por mais uma temporada e Vettel desejava permanecer por mais três anos. O espanhol Carlos Sainz, titular da McLaren desde o ano passado, é o mais cotado para substituir Vettel na Ferrari. O salário também seria um facilitador porque a equipe deseja diminuir despesas em função da pandemia do coronavírus. Vettel ganha US$ 40 milhões por ano e Charles Leclerc US$ 9 (cerca de R$ 56 milhões). AS especulações são de que Sainz iria para a Ferrari com salário entre US$ 5 e 7 milhões.