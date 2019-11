Vestibulandos vieram de mais de 438 cidades

O Centro Universitário FAG, a Faculdade Dom Bosco e a FAG Toledo realizaram no último sábado (26) o Vestibular de Verão 2020. As provas ocorreram em Cascavel, Toledo e nos polos de EAD em todo o País. Quase 8 mil candidatos disputaram vagas em 66 opções de cursos.

Entre os milhares de vestibulandos, muitos viajaram dezenas, centenas e até milhares de quilômetros para chegar aqui. Para o Vestibular de Verão, a instituição atraiu candidatos de mais de 438 cidades, de 17 estados brasileiros, além de Paraguai e Peru.

Kaira veio de Ji-Paraná, Rondônia, para tentar ingressar no curso de Medicina. “Os cursos da FAG são muito bons. Eu me preparei bastante. A sala de Anatomia é excelente! Valeu muito a pena vir de tão longe”.

Segundo o vice-reitor do Centro FAG, professor Sérgio de Angelis, a proposta de qualidade disponibilizada pela FAG levou a instituição a atingir reconhecimento nacional. “A combinação entre estrutura física, corpo docente e proposta pedagógica é o grande diferencial para o sucesso da FAG”, acredita.

Os Ônibus do Comboio da Cidadania estiveram na Grand Via durante a aplicação das provas do Vestibular de Verão. Os veículos, utilizados nas diversas ações da instituição, foram ocupados pelos cursos da área da saúde para diversos atendimentos a vestibulandos, pais, funcionários e comunidade acadêmica em geral. Além disso, professores e coordenadores de outras graduações também estavam à disposição para tirar dúvidas.

Enquanto o Vestibular de Verão era realizado, os familiares tiveram uma programação diferente: um tour guiado pelo câmpus. Durante o passeio, eles conheceram parte da ampla estrutura, com visitas aos laboratórios e aos demais espaços projetados para o ensino.

Luciane Krueger veio do município de Paula Freitas, região sul do Paraná, trazer a filha para tentar uma vaga para o curso de Medicina. “Estamos conhecendo e achando uma estrutura maravilhosa, com muitos recursos. Estamos empolgados. Esperamos que ela passe!”

O resultado da prova pode ser consultado no site fag.edu.br/vestibular. O calendário de matrículas também está disponível no site.