Audiência reúne profissionais da educação para debater número de alunos em sala de aula

Cascavel - A preocupação dos profissionais de educação de Cascavel com os impactos do aumento do número de alunos em sala motivado pela revogação da Lei nº 4.968/2008, além de questões sobre a infraestrutura e condições de trabalho nas unidades escolares, foram os temas debatidos na Audiência Pública convocada pela Comissão de Educação e realizada na quarta-feira, dia 18.

A Audiência aconteceu no Plenário, a partir das 19h, e trouxe à sede do Legislativo autoridades, representantes sindicais, dirigentes e profissionais da educação pública. A coordenação coube à Comissão de Educação, composta pelo presidente Xavier (Republicanos), pela secretária Bia Alcantara (PT) e pelo membro Antonio Marcos (PSD). Além deles, também compareceram os vereadores Dr. Lauri (MDB), Hudson Moreschi (Podemos) e Rondinelle Batista (Novo). O presidente da Câmara, Tiago Almeida (Republicanos), foi representado pela assessora Renata Cândido.

O Poder Executivo foi representado na mesa pela secretária de Educação Márcia Baldini. Também participaram Janete Ritter, presidente do Conselho Municipal de Educação, Gilsiane Quelin Peiter, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel (Siprovel) e Valquiria Kauana Oliveira Cruz, presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) e representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Cascavel (Sismuvel).