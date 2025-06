Começa o prazo para recurso de atendimento especial negado no Enem

ATENÇÃO!

Prazo para inscrição no Encceja Exterior 2025 termina no dia 27

Os interessados em participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2025) específico para brasileiros residentes no exterior têm até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (27) para se inscreverem. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no Sistema do Encceja Exterior. O participante deverá, no momento da inscrição, optar por quais áreas […]