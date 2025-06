Enem 2025: Prazo para pagar taxa de inscrição termina Hoje

Os alertas foram enviados no e-mail e no whatsapp cadastrados pelos participantes no momento da inscrição. O texto da mensagem lista as formas de pagamento disponíveis.

Os candidatos do Enem 2025 que ainda não pagaram taxa de inscrição estão recebendo mensagens do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com o aviso de que o prazo final é nesta sexta-feira (27).

De acordo com o edital do Enem 2025 , os estudantes que concluem o 3º ano do ensino médio em escolas públicas no fim deste ano são isentos da taxa.

Brasil - O prazo para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 pagarem a taxa de inscrição termina nesta sexta-feira (27). A inscrição é confirmada somente após a quitação do valor de R$ 85.

Caso o candidato tenha pago a taxa de inscrição, deve desconsiderar a mensagem. O destinatário ainda pode optar por seguir recebendo as mensagens do governo federal sobre o Enem.

Provas

O Inep aplicará as provas do Enem em 9 e 16 de novembro, em todas as 27 unidades da Federação.

Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, excepcionalmente, o exame será aplicado, em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, em período próximo.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

O Enem é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A nota individual do Enem pode ainda ser aproveitada nos processos seletivos de instituições de ensino de Portugal que têm convênio com o Inep.

Além do acesso ao ensino superior, em 2025 o Enem voltou a ser uma opção aos candidatos com mais de 18 anos que querem obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência. Veja as condições para conquistar a documentação.

Orientações

O Inep criou uma página na internet em que é possível encontrar o cronograma completo e as principais orientações para os participantes do Enem. Os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os esclarecimentos.

Fonte: Agência Brasil