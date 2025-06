Cinema chega a escolas do campo de Cascavel

Cascavel - Chegar a escolas do campo, faça chuva ou faça sol, é o objetivo do projeto Cine Rural 4×4 Infantil. A iniciativa consiste em uma mostra itinerante que leva a estudantes da rede municipal de ensino de Cascavel filmes infantis brasileiros com temática ambiental, em um veículo com tração nas quatro rodas.

O Cine Rural será realizado nos dias 26 e 27 de junho nas escolas do campo Zumbi dos Palmares, no Assentamento Valmir Mota, distrito de São Salvador, e José Bonifácio, no distrito Rio do Salto.

Após cada sessão, alunas e alunos também participam de bate-papo para refletir sobre a própria relação com a natureza.

“O momento de troca após as exibições será enriquecedor, porque as crianças do campo têm uma relação muito genuína com a terra e muito a compartilhar”, destaca a idealizadora do projeto, Andressa Moraes.

As exibições e os bate-papos terão acessibilidade para pessoas com deficiência. Os filmes selecionados para compor a mostra estão disponíveis nas plataformas gratuitas CurtaNaEscola.org.br e imacultural.org.br. O projeto também disponibiliza uma cartilha online sobre a aplicabilidade das plataformas em sala de aula, que pode ser acessada neste link: https://l1nk.dev/rqY9H