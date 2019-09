Vereador denuncia irregularidades no contrato com a Sanepar

Na berlinda I

A Sanepar volta à berlinda em Cascavel. O vereador Celso Dal Molin protocola nessa quinta-feira (12) no Ministério Público um calhamaço de documentos que vinha juntando nos últimos oito meses e que atestariam contra o cumprimento contratual com a Prefeitura de Cascavel. Segundo ele, tem dinheiro que não foi parar onde devia.

Na berlinda II

Do outro lado da rua, o prefeito Leonaldo Paranhos já cogita antecipar a renovação do contrato com a Sanepar, que vence em 2024. Isso porque, segundo ele, alguém precisa fazer algo urgente no Lago Municipal de Cascavel, cujos bolsões de terra evidenciaram o assoreamento do local, até então contestado por especialistas. A ideia, defende Paranhos, é fazer um novo contrato com termos que garantam a sobrevivência do principal cartão-postal de Cascavel.