Estiagem: Sanepar pede uso racional da água

A falta de chuvas e as temperaturas acima da média contribuíram com a redução da vazão de água nos mananciais de abastecimento superficiais e subterrâneos na região de Cascavel. Por essa razão, foram adotadas medidas operacionais para garantir a continuidade do abastecimento para toda a população. A primeira ação foi o aumento da abertura do registro de saída da água do Lago Municipal, com a finalidade de ampliar a vazão no ponto de captação de água do Rio Cascavel.

Nesta semana, a Sanepar retomou a captação de água do Rio Saltinho. As análises da água do rio feitas nos últimos dois meses não apontam a presença do protozoário cryptosporidium. A medida foi comunicada à Secretaria da Saúde de Cascavel.

Outra medida é a captação de água no Rio Peroba. Técnicos trabalham na instalação dos equipamentos necessários para colocar a unidade, utilizada sempre em casos de emergência, em operação nos próximos dias.

A estiagem e as temperaturas acima da média para o período do inverno também provocaram aumento no consumo de água. Em alguns dias da semana o consumo está bem próximo do registrado no período do verão. A média para esta época do ano em Cascavel é de 65 milhões de litros por dia. Em alguns dias já houve registro de produção de 70 milhões de litros de água.

Uso racional

As previsões apontam chuvas para os próximos dias, porém ainda em pequena quantidade. Por essa razão, é importante a colaboração de todos com o uso racional da água até que volte a regularidade das chuvas.

Com essas ações a Sanepar espera manter a regularidade do abastecimento. Porém, neste momento, é necessário o apoio da população, que utilize a água com racionalidade, priorizando a alimentação e a higiene pessoal.

Em tempo de estiagem, ações simples podem ajudar muito:

– Varra as calçadas e áreas comuns do imóvel antes de limpá-las. A limpeza pode ser feita reaproveitando a água do tanque ou da máquina de lavar roupas.

– Reduza o tempo no banho e feche a torneira enquanto escova os dentes, faz a barba ou ensaboa a louça.

– Evite lavar o carro com mangueira. Use a água em um balde.

– Não regue em excesso jardins e hortas.

– Verifique se não há vazamentos em torneiras, vasos sanitários e tubulações.

– Troque ou conserte as torneiras que não fecham adequadamente.

– Em caso de vazamentos na rua, avise imediatamente a Sanepar.