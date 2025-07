Caixa anuncia reajuste nos preços das apostas de Loteria

AINDA DÁ TEMPO

Inscrições do concurso para o Tribunal de Justiça do Paraná acabam nesta quinta

As inscrições do Concurso Público de Técnico Judiciário do TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) serão encerradas às 14h (horário de Brasília/DF) do dia 10 de julho de 2025. O pagamento da taxa de inscrição ainda poderá ser feito até as 17h do dia seguinte, sexta-feira, 11. Para se inscrever, bastar ter formação […]