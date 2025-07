Acidente no Centro de Cascavel envolve quatro carros e deixa dois feridos

Cascavel e Paraná - Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos causou transtornos na manhã desta quarta-feira (09), no Centro de Cascavel, no oeste do Paraná. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Presidente Kennedy com a Rua Manoel Ribas, região de grande fluxo de veículos e com sinalização por semáforo.

De acordo com informações, a batida inicial foi entre um Volkswagen Fox e um carro da marca BYD, que seguiam por vias diferentes e colidiram no cruzamento. Com a força do impacto, o Fox foi lançado contra um Peugeot 207 que estava estacionado, o qual, por sua vez, acabou atingindo um Renault Clio, também parado ao lado do meio-fio.

Atendimento

Logo após o acidente, uma profissional do Samu que passava pela rua iniciou os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros, que assumiu o resgate. Duas pessoas que estavam no Fox ficaram feridas. A passageira, uma mulher de 46 anos, teve uma contusão no tórax e relatou fortes dores na coluna. Já o condutor, um jovem de 18 anos, sofreu um ferimento na cabeça. Ambos foram encaminhados à unidade hospitalar com lesões leves.