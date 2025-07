Narguile e ‘vapes’: Nucria detém dona de tabacaria e anuncia fiscalização intensa

Cascavel e Paraná - A quantidade de adolescentes e jovens que utilizam cigarros eletrônicos — que apresentam os mais variados modelos — nas proximidades de escolas públicas e privadas de Cascavel tem chamado atenção das autoridades de segurança. Elas estão atentas não apenas ao uso, mas também à venda desses produtos, prática proibida no Brasil. A proibição existe desde 2009 estabelecida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e abrange todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como vapes.

A delegada Thais Zanatta, do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Cascavel, afirmou ontem (8), em coletiva de imprensa, que as ações estão sendo intensificadas diante do aumento no uso desses dispositivos por adolescentes dentro dos colégios. Segundo ela, esse tipo de fiscalização será reforçado. “A Polícia Civil não vai arredar o pé. As fiscalizações continuarão e serão intensificadas, para que os responsáveis pela venda desses dispositivos sejam punidos dentro da forma legal”, afirmou.

Na segunda-feira (7), a proprietária de uma loja de conveniência (ou tabacaria), acusada de vender produtos proibidos ao público infantojuvenil, foi detida pela polícia após ser flagrada vendendo narguilé a uma adolescente de 13 anos. Ao sair do estabelecimento, a menor foi abordada pela equipe policial com itens usados para consumo de narguilé, adquiridos momentos antes na loja. Os policiais entraram no local e encontraram uma grande quantidade de dispositivos eletrônicos para fumar e essências de tabaco expostas à venda.

Os agentes solicitaram a nota fiscal dos produtos comercializados, mas o documento não foi apresentado. Por isso, todo o material foi apreendido e encaminhado à Receita Federal. A mulher foi presa em flagrante, com base no artigo 243 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que proíbe a venda de produtos com substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica a menores de 18 anos.