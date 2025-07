Coluna ADI pelo Paraná

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 foi aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa do Paraná , sem votos contrários. A LDO estabelece as metas fiscais e prioridades do Estado, estimando receita de R$ 82,9 bilhões e investimentos de R$ 6,58 bilhões para o próximo ano. O texto ainda passará por uma segunda votação antes do recesso parlamentar.

O Paraná contará com dois novos voos nacionais operados pela Latam a partir de outubro. As rotas ligarão Foz Do Iguaçu a Brasília (sete voos semanais) e Rio de Janeiro ao Aeroporto Afonso Pena (14 voos semanais). As passagens estarão disponíveis ainda nesta semana. A medida deve impulsionar o turismo e os negócios no Estado.

Paraná - O governador do Paraná , Ratinho Jr. (PSD), tem 81,4% de aprovação entre os eleitores do estado, segundo pesquisa divulgada nesta terça (8) pelo Instituto Paraná Pesquisas . O índice representa leve alta na aprovação da gestão de Ratinho em relação ao levantamento de maio, quando era de 80,5%.

Prorrogado

Foram prorrogadas até às 14h de quinta-feira (10) as inscrições para o concurso do TJ-PR, que oferece 60 vagas para Técnico Judiciário. As oportunidades estão distribuídas em 10 cidades do Paraná, incluindo Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina. Inscrições devem ser feitas pelo site oficial.

Tarifa de pedágio

A partir desta quarta-feira (9), as tarifas de pedágio nas rodovias da Arteris Litoral Sul tem novo valor R$ 5,20 para R$ 5,70. A medida foi autorizada pela ANTT, considerando o IPCA e reequilíbrios contratuais. Os novos valores valem para cinco praças nos estados do PR e SC.

Convenção estadual

O MDB do Paraná convocou convenção estadual para o dia 26 de julho de 2025, das 9h às 13h, no Hotel Aladdin, em Curitiba, com formato híbrido. Serão eleitos os membros do Diretório Estadual, da Comissão de Ética, Delegados e outros assuntos partidários. O cadastro para voto virtual deve ser feito até 4 dias antes. As chapas devem indicar representante e fiscais, com e-mail e telefone com WhatsApp.

Paraná em Ação

De 10 a 12 de julho, Ponta Grossa recebe o programa Paraná em Ação, no Sesc-Centro Esportivo. A população terá acesso gratuito a emissão de documentos, vagas de emprego, serviços de saúde e orientação jurídica. A iniciativa é do Governo do Estado em parceria com o Justiça no Bairro do TJ-PR. O atendimento será das 9h às 17h, na Rua Ciro de Lima Garcia, 70, Vila Estrela.

Parceiro da Escola

Mais de 86% dos pais de estudantes das escolas do programa Parceiro da Escola aprovam as mudanças do primeiro semestre, segundo pesquisa da Radar Inteligência. O estudo também revela que 84,2% recomendariam o modelo a outros responsáveis, e 92,2% reconhecem o cuidado da escola com seus filhos.