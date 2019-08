Verdão tenta acalmar clima no Dérbi

Depois de cinco jogos sem vencer, o Palmeiras goleou o Godoy Cruz (ARG) na terça e quer neste domingo, às 19h, confirmar a reação contra o Corinthians, em Itaquera. O jogo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a chance para acalmar de vez o ambiente, diante de novo protesto da Mancha Alviverde, sábado.

Só que o duelo com o arquirrival tem sido motivo de dor de cabeça no histórico recente. Desde 2016, quando ganhou os três Dérbis daquela temporada, o Verdão bateu o Corinthians apenas em dois clássicos, e sofreu outras sete derrotas. No único encontro deste ano, triunfo alvinegro por 1 a 0, na primeira fase do Campeonato Paulista.

Há três anos, o Palmeiras venceu em jogo pela primeira fase do Estadual (1 a 0) e os dois do Campeonato Brasileiro (1 a 0 e 2 a 0) – o segundo, em Itaquera, teve papel marcante na reta final da campanha do título alviverde.

Só que o troco veio no ano seguinte, com três derrotas nos três clássicos, inclusive em Dérbi na Arena Corinthians que afastou o Verdão de uma arrancada pelo bicampeonato nacional. Em 2018, o Palmeiras voltou a ganhar na casa alvinegra, na primeira final do Paulista, mas perdeu no Allianz Parque, no tempo normal e nos pênaltis, com muita reclamação da arbitragem.

Desde a volta de Felipão, uma vitória (Brasileiro-2018) e uma derrota (Paulista-2019) no “maior clássico do mundo”, como define o próprio Palmeiras. A Mancha Alviverde adotou tom agressivo às vésperas do Dérbi deste domingo, dizendo que o jogo “vale vida”.

A principal torcida organizada se mostra incomodada com declarações recentes de Scolari e quis mostrar a irritação no sábado, até de forma ameaçadora. No Brasileiro, o Palmeiras está há três rodadas sem vencer e perdeu a liderança para o Santos.

O Dérbi é a chance de recolocar a paz definitivamente na Academia de Futebol, como já aconteceu tantas vezes ao longo dos 101 anos do clássico.

Fonte: Lance