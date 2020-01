Vem chuva por aí! Previsão é de 1ª quinzena chuvosa

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – O Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) prevê que a primeira quinzena de janeiro seja chuvosa no Paraná. Para as regiões oeste e sudoeste do Estado há previsão de chuva até o dia 17, mas é provável que o cenário se repita também na segunda quinzena. “Por enquanto, diante da perspectiva que temos, as chuvas previstas devem ser bem características do verão mesmo: isoladas e rápidas. Os volumes registrados também serão baixos, podendo variar de 3 a 8 milímetros por dia, e também de forma localizada, podendo chover em determinadas regiões e outras muito próximas nem serem atingidas”, explica o meteorologista Fernando Mendonça Mendes.

A notícia, de acordo com o engenheiro agrônomo Daniel Galafassi, vem em boa hora. “A maioria das nossas lavouras está na fase de formação de vagem e enchimento de grão, por isso a umidade é essencial para que esse processo continue ocorrendo da melhor forma possível. Por isso, a chuva nessa primeira quinzena é muito boa. Na segunda quinzena, mais para o fim do mês, algumas lavouras já chegam à fase de maturação e colheita, mas, se as chuvas forem isoladas e rápidas, não chegam a causar prejuízos”, afirma.

Daniel garante que a safra deve ser recorde e que a falta de chuva que atrasou em mais de um mês o plantio já foi superada: “A estiagem atrasou o plantio e atrapalhou um pouco algumas lavouras, mas tudo já foi recuperado com a volta das chuvas. Na região oeste temos lavouras excelentes e a safra sem dúvidas será muito boa”.

Alerta doenças

Se por um lado a umidade e o calor colaboram para o crescimento e a formação dos grãos, é preciso ficar atento às doenças. “Com a umidade também há maior proliferação de doenças, especialmente na soja. Por isso, o produtor precisa monitorar constantemente, ir até a lavoura e ver de perto como está a saúde da planta”, alerta Daniel.

Outra questão que a chuva pode atrapalhar e a aplicação de fungicidas e herbicidas. Os melhores dias e horários para a aplicação devem ser planejados com base na previsão do tempo para que os produtos tenham o efeito desejado e não sejam “lavados” pelas pancadas de chuva.

Temporais

O Simepar alerta ainda para a possibilidade de registro de temporais com as formações passageiras. “É possível que haja ventos fortes e trovoadas em diversas ocasiões, já que é uma característica da estação também, mas devem ocorrer de forma isolada, como as chuvas, dentro de uma mesma cidade, por exemplo, um bairro pode ser atingido e o bairro vizinho não”, enfatiza o meteorologista.

Frente fria

As chuvas previstas serão causadas pelo encontro de massas de ar quente e umidade, mas há para os próximos dias a possibilidade da chegada de uma frente fria. “Pancadas mais significativas devem atingir a região de maneira mais homogênea nos dias 7 e 8 de janeiro. Uma frente fria que passa pelo mar pode se deslocar até o oeste e o sudoeste, trazendo chuvas mais abrangentes e que tenham um volume maior também, mas depois disso voltam as chuvas de verão”, garante o meteorologista.

Ele acrescenta que o verão deve ser chuvoso, trazendo regularização das chuvas e que, mesmo com o registro localizado, a média geral deve atingir a normalidade prevista para a época.