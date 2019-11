Unopar faz vestibular e oferece condições especiais na Black Friday

Nos dias 28 e 30 de novembro, Unopar Cascavel realiza mais uma edição de seu vestibular geral. A inscrição do candidato será gratuita e estarão disponíveis diversos cursos presenciais como Agronomia, Biomedicina, Direito, Engenharias Civil, Mecânica e Elétrica, Educação Física, Fisioterapia, Psicologia e outros. O vestibular também abrange mais de 40 cursos nas modalidades semipresencial e EAD 100%.

No dia 28, o horário das provas vai das 9h às 20h. Já no dia 30, será das 9h às 14h, na sede da faculdade (Av. Rocha Pombo 2005). Recomenda-se a chegada ao câmpus com 30 minutos de antecedência. Também estará disponível um plantão de matrículas aos interessados.

Para se inscrever no vestibular, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (45) 99972-9481. Já o edital completo e a lista dos cursos podem ser obtidos pelo portal https://www.vestibulares.com.br/unopar/.

Black Friday

Ainda no mês de novembro, reconhecido pelas grandes ofertas em diferentes segmentos, a Unopar também terá descontos na campanha Black Friday. A primeira mensalidade de qualquer curso de graduação sai por R$ 59, além das diversas opções de acesso a financiamento próprio, convênios com grandes empresas e sindicatos de Cascavel.

Na pós-graduação EAD, é possível conseguir bolsas de até 60% para mais de 200 cursos, com duração de 10 e 6 meses, divididos nas áreas de Saúde, Educação, Direito, Agricultura, Engenharia/Tecnologia e Negócios/MBA. Ambas as promoções vão de 21 a 28 de novembro.

Referência em EAD

Considerada a maior Universidade de Ensino a Distância (EAD) do País, com mais de quatro décadas de tradição, a Unopar já formou mais de 360 mil alunos em todo o Brasil. Com estruturas completas no Paraná e 100% dos professores mestres e doutores, a Unopar conta com um parque tecnológico que possibilita levar educação com a mesma qualidade do presencial.

Além do ensino EAD 100% online, a instituição oferece o formato semipresencial, que prioriza aulas online, mas exige a presença do aluno no polo até três vezes por semana para a transmissão de aulas ao vivo. A modalidade reúne um time de tutores para tirar dúvidas dos estudantes num curto intervalo de tempo.

Serviço:

O que: Vestibular Unopar Cascavel

Quando: 28 e 30 novembro

Horário: 9h às 20h no dia 28 e 9h às 15h no dia 30

Onde: Av.Rocha Pombo, 2.005 – Região do Lago – Cascavel – PR

Inscrições: (45) 99972-9481

Saiba mais: https://www.vestibulares.com.br/unopar/