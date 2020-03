Unopar Cascavel oferece bolsa integral para quem se destacar no vestibular

A Unopar Cascavel promove neste sábado (7) mais uma edição do seu Vestibular Geral. O candidato que obtiver a melhor nota na prova de redação ganhará uma bolsa de estudos integral e poderá estudar gratuitamente qualquer curso presencial da instituição, como Psicologia, Fisioterapia, Educação Física e diferentes Engenharias.

“A Unopar quer incentivar e manter as portas abertas a todos que procuram um ensino superior de qualidade e apostam na educação para transformar suas trajetórias de vida. Somos referência em ensino orientado para a prática, com estímulo à inovação, ao empreendedorismo e à empregabilidade do aluno”, afirma o diretor José Rodrigues Macedo.

Para se inscrever no vestibular, os interessados devem acessar o site https://www.vestibulares.com.br/ ou entrar em contato com a unidade pelo canal de WhatsApp (45) 99972-9481.

A Unopar Cascavel fica na Avenida Rocha Pombo, 2.005.

O que: Vestibular Anhanguera com Bolsa 100%

Quando: 7 de março, sábado

Horário: Das 9h às 14h

Onde: Unopar Cascavel (Avenida Rocha Pombo, 2.005)