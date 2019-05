Unopar Cascavel alerta população sobre uso de celulares e dores no corpo

Alunos e professores dos cursos de Fisioterapia e Educação Física da Unopar Cascavel farão um mutirão de alerta sobre problemas posturais que podermos desenvolver com o uso incorreto do celular, além de ensinar alongamentos e compartilhar dicas de como minimizar os riscos à saúde. A ação será neste domingo (26), das 14h às 18h, dentro da programação do “Domingão no Calçadão”, promovido semanalmente pelo governo municipal. O alerta e exercícios valem para pessoas de todas as idades, incluindo crianças e idosos.

De acordo com estudos da OMS (Organização Mundial da Saúde), o uso de telefones celulares pode dobrar ou triplicar o peso da cabeça ao inclinar o pescoço. Um longo período nesta postura pode desencadear dores no corpo todo, como indica a fisioterapeuta e coordenadora do curso de Fisioterapia da Unopar, Leslie Cazetta Jerônimo: “Dores constantes no pescoço, costas, ombros, braços e punho podem, muito provavelmente, ser ocasionadas pelo celular. Corremos o risco de alterar nossa mecânica corporal em diferentes níveis, inclusive evoluir para casos crônicos”.

Os acadêmicos de Fisioterapia da Unopar buscam ampliar a conscientização da população para que possam identificar e evitar problemas posturais. Levantar o aparelho na altura dos olhos ao manuseá-lo e apoiar o braço em uma superfície estável estão entre os cuidados mais importantes, segundo eles. Já os alunos de Educação Física farão exercícios conjuntos de alongamento para aliviar a tensão, como o movimento de “sim” e “não” com a cabeça.

Ao todo, mais de 30 pessoas, entre alunos e professores da Unopar, estarão mobilizadas na ação deste domingo na Avenida Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e Carlos Gomes.

Confira outras dicas dos universitários para prevenir problemas:

Procure um local adequado para sentar na hora de utilizar o celular. Apoie os pés no chão e mantenha as costas em um assento;

Evite inclinar o pescoço para visualizar a tela do aparelho;

Pratique exercícios físicos para corrigir a postura e reduzir os danos causados. A prática, especialmente para região das costas, pode deixar o músculo mais resistente, melhorando a postura.

Serviço:

O QUE: Unopar no “Domingão no Calçadão” – Conscientização uso dos aparelhos móveis e seus impactos no corpo

QUANDO: domingo, dia 26, das 14h às 18h

ONDE: Av.Brasil, entre as ruas Sete de Setembro e Carlos Gomes, Centro de Cascavel