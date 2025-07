Prefeitura lança Portal da Transparência da Educação e apresenta Política de Educação em Tempo Integral

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou oficialmente o Portal da Transparência da Rede Municipal de Ensino e apresentou à comunidade a Política Municipal de Educação em Tempo Integral, nesta terça-feira (1), no auditório do Paço.

As duas ações representam um marco para a educação cascavelense, com foco na transparência, no acesso à informação e na organização das diretrizes que norteiam o atendimento em tempo integral nas escolas e Cmeis do município.

Portal da Transparência da Educação

O novo portal foi desenvolvido pelo servidor Marcel Kappes, da própria Secretaria Municipal de Educação, sem custo para o Município. A plataforma garante o cumprimento da Lei Municipal nº 15.001/2024 e já está disponível para acesso da população. Acesse: www.cascavel.app/transparencia

A ferramenta reúne, de forma simples e intuitiva, dados e documentos importantes sobre todas as instituições da Rede Municipal, promovendo a transparência e o controle social das ações da gestão pública educacional.

Entre as informações disponibilizadas estão:

Indicadores educacionais: resultados de avaliações nacionais, estaduais e municipais;

Quadro escolar: número de alunos por escola, por turma e por modalidade de ensino;

Informações de pessoal: número de servidores por unidade e cargos ocupados;

Vagas disponíveis e lista de espera nas escolas;

Regimento Escolar e Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada unidade;

Currículo dos diretores escolares;

Dados sobre equidade e inclusão, como o número de alunos com deficiência e os tipos de deficiência atendidos.

A secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, destacou que o portal oferece um acesso amplo e detalhado à comunidade escolar.

“A partir de agora, os pais, a sociedade organizada, todas as pessoas poderão ter acesso em relação a todo o funcionamento da escola. Inclusive a questão do quadro de pessoal, número de alunos por turma, avaliações de aprendizagem, avaliações de larga escala que são realizadas a nível nacional, estadual e municipal. É uma forma de controle social e transparência. Estamos cumprindo com a legislação federal”.

O servidor e desenvolvedor da ferramenta, Marcel Kappes, ressaltou que o objetivo do portal é facilitar o acesso à informação.