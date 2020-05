UNIPAR – Semipresencial: Estudantes ampliam competências com segundo curso superior

Muitos motivos podem levar o estudante a empreender num segundo curso superior. O principal, geralmente, é conseguir mais oportunidades de emprego, já que, com melhor formação, aumentam as chances de o profissional se destacar em processos seletivos. Outros buscam ampliar o leque de competências para expandir seus negócios.

A Universidade Paranaense tem muitos com esse objetivo em seu corpo discente. Egressos ou profissionais formados em outras instituições optam pela Unipar por seu prestígio e bom conceito. E quem tem também interesse em se unir a esses batalhadores pode se inscrever já no vestibular continuado do semipresencial e iniciar o curso ainda este ano. São 30 opções.

A esteticista Adriana Delmonico, de Umuarama, recomenda a Unipar. Ela se formou em Estética e Cosmética e agora faz Biomedicina pelo semipresencial para fortalecer seu portifólio de serviços. Diz que está bastante satisfeita: “Estou muito feliz com o curso, principalmente na área de pesquisas, desenvolvimento e tratamentos, que apontam modernas formas na busca por melhoria da qualidade de vida da população”, relata.

Especialistas dizem que unir carreiras semelhantes é um diferencial importante no currículo. Acreditando nisso, a egressa de Estética e Cosmética Jéssica da Silva, de Guaíra, agora resolveu fazer Fisioterapia. “Escolhi o semipresencial pelo custo/benefício e a flexibilidade de horários para os estudos; assim, posso continuar trabalhando”, justifica.