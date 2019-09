Os alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Toledo tiveram um dia especial em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A Unipar abriu as portas para receber e oferecer diversos serviços a cerca de 280 estudantes da entidade. As equipes fizeram massagem relaxante, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal), embelezamento e orientações.