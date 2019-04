UNIPAR – Coaching auxilia em reflexão sobre projeto profissional

“Você S/A – a essência de um planejamento descomplicado” foi tema de palestra ministrada ao curso de Enfermagem da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel. A palestrante convidada foi a enfermeira Cris Karla, especialista em saúde corporativa integral e idealizadora da Cass Consultoria e CK Coaching.

O evento foi organizado pela turma da 5ª série de Enfermagem, em estágio no PAEE (Pronto Atendimento de Enfermagem Escola). O objetivo é possibilitar aos acadêmicos, desde a 1ª série, descomplicar o planejamento sistêmico e preparar para assumir o leme do barco da sua vida, ter um projeto, saber o que fazer ao sair da universidade, uma oportunidade de ser e fazer a diferença no mercado de trabalho.

“O foco é desenvolver o pensamento de que você enquanto pessoa é o seu maior negócio, o ser humano é a essência de qualquer negócio. A ideia é desmitificar o fato de termos tantas estruturas físicas como uma empresa e esquecer que quem move são as pessoas que estão lá dentro”, afirma.

A profissional falou, ainda, sobre a importância de acessar os pilares de uma vida equilibrada e sistêmica: “Você não é só profissional, é mãe, amiga, filha, e precisa aproveitar da melhor maneira a jornada”.

No campo da Enfermagem, citou como exemplo a rotina de plantões de 12, 24 ou até 72 horas. “Profissionais de saúde são consumidos em plantões; houve uma inversão, eu preciso ter, faço muito e esqueço de ser, mas a base da pirâmide é a essência, se eu não fortalecer a raiz, a árvore cai. Qualquer negócio está fadado ao insucesso se eu não olhar e ver a vida que tem lá dentro”, disse.

A palestra versou também sobre planejamento – planos de ações, agenda, como ser produtivo e não somente se ocupar. Falou sobre visão, missão, valores dentro da empresa, neste caso a empresa são as pessoas.