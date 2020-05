Unioeste oferece 450 vagas para cursos EaD de Letras-Libras e Gestão Pública

Estão abertas as inscrições para duas graduações ofertadas pela Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), na modalidade educação a distância (EaD). A seleção é para vagas ociosas, a quem possui diploma universitário e conforme a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou do vestibular da Unioeste.

Os cursos são de Letras-Libras – bacharelado e licenciatura – e tecnológico em Gestão Pública, no ano letivo de 2020. Não há taxa de inscrição para os candidatos interessados em pleitear o acesso. Para concorrer, é preciso observar as regras do edital e se inscrever pelo sistema da instituição, disponível na internet, até 10 de maio.

A distribuição das vagas é a seguinte:

– Letras-Libras – Bacharelado: 125 vagas

– Letras-Libras – Licenciatura: 200 vagas

– Gestão Pública – Tecnólogo: 125 vagas

Ingresso

São dois meios de ingresso. Um deles é pelo edital do Provou (Programa de Ocupação de Vagas Ociosas nos Cursos de Graduação da Unioeste), para portadores de diploma em ensino superior, disponível no site da Unioeste. A outra via de acesso é pelo Provare (Processo Seletivo das Vagas Remanescentes), com base nas notas do vestibular da Unioeste (2016 a 2020) e do Enem (2015 a 2019).

Em Foz do Iguaçu, as informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone gratuito 0800 200 4502.

Polos nas cidades

Os cursos serão ofertados nos polos de Foz do Iguaçu e das seguintes cidades: Apucarana, Astorga, Bambuí, Campo Largo, Céu Azul, Cidade Gaúcha, Colombo, Cruzeiro do Oeste, Dois Vizinhos, Faxinal, Flor da Serra do Sul, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Laranjeiras do Sul, Nova Londrina, Nova Santa Rosa, Nova Tebas, Panambi, Passos, Pato Branco, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Prudentópolis, Rio Branco do Sul, Sarandi, Três Barras do Paraná, Ubiratã e Umuarama.