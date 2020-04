Unioeste faz confirmação de matrícula dos calouros

Diante da necessidade de adoção de medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, a suspensão das atividades acadêmicas de graduação por tempo indeterminado e considerando a suspensão da confirmação de matrícula que estava em andamento, a Unioeste-Prograd (Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná), com objetivo de dar continuidade no processo de confirmação de matrícula, utilizará uma forma paliativa para todos os “calouros” que realizaram a pré-matrícula da 1ª a 4ª chamada.

Os calouros que não confirmaram a matrícula receberão uma mensagem da Unioeste que será enviada para o e-mail cadastrado no momento da inscrição no Vestibular ou no Sisu, com as orientações de procedimentos a serem executados no sistema. Os que já realizaram a confirmação presencial, não receberão este email.

Essa confirmação será de 1º a 8 de abril de 2020, por meio do SGPS (Sistema de Gestão de Processos Seletivos), pelo link enviado para o e-mail.

Para a inscrição de confirmação de matrícula no SGPS, o calouro que selecionar o câmpus/curso diferente para o qual foi convocado não terá sua matrícula confirmada e deverá comparecer na Coordenação Acadêmica para confirmação presencial, após o retorno das atividades suspensas, em período a ser divulgado. Em data a ser definida, deverá comparecer na Coordenação Acadêmica para coleta de biometria.

Em caso de dúvidas, pode enviar e-mail para prograd.daa@unioeste.br.