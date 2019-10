Unioeste escolheu seus novos dirigentes

Ontem (22) a comunidade acadêmica escolheu os novos dirigentes que irão administrar a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) nos próximos quatro anos. Entre acadêmicos, agentes universitários e docentes, foram 7683 votos, sendo 7300 válidos.

A apuração final dos votos apresentou a vitória do professor Alexandre Webber para reitor e Gilmar Ribeiro de Mello para vice-reitor, da chapa “É hora de união: Unioeste em primeiro lugar”, com o total de 50,83% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou o professor Wilson João Zonin da chapa “Unioeste unificada e inovadora”, com 33,52%. Em terceiro lugar o professor Edison Luiz Leismann da chapa “Inovação e diálogo” com 10,15% dos votos

Segundo o professor José Ângelo Nicácio, presidente da Comissão Eleitoral, o processo eleitoral transcorreu sem nenhum incidente que comprometesse a eleição desde o início da votação até a apuração e contagem dos votos. “O próximo passo é a prestação de contas dos candidatos que têm até dia primeiro de novembro para fazerem isso e na sequência será oficializado o resultado ao Conselho Universitário para sua homologação e levada a lista tríplice para o governador do Estado”, explicou ele, lembrando ainda que os novos dirigentes devem assumir seus cargos a partir de primeiro de janeiro de 2020.

Com o término do período eleitoral, o professor Paulo Sérgio Wolff reassume o posto de reitor, assim como os outros candidatos que concorreram a um cargo retomam suas atividades normalmente a partir dessa semana.

No campus de Cascavel foram 2703 votantes. No campus de Foz do Iguaçu 1324. No campus de Francisco Beltrão 995. No campus de Toledo 661. No campus de Marechal Cândido Rondon 1272. No Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) foram 597 votantes e na Reitoria 98.

Direção geral

Campus Cascavel – professor Anibal Mantovani Diniz com 61,54%.

Campus Foz do Iguaçu – professor Fernando José Martins com 75,20%.

Campus de Francisco Beltrão – professor Adilson Carlos da Rocha com 71,92%.

Campus de Toledo – professor Remi Schorn com 78,84%.

Campus de Marechal Cândido Rondon – Davi Felix Schreiner com 80,01%.

Direção de centro

Os novos diretores de centro no campus de Cascavel são:

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) – professor Marcio José Mendonça com 51,50% dos votos.

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) – professor Carlos José Maria Olguin com 51,36% dos votos.

Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas (CCMF) – o professor Ralpho Rinaldo dos Reis com 94,40% dos votos.

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professora Delci Grapegia dal Vesco com 55,60% dos votos.

Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA) – professor Acir da Silva Dias com 96,64% dos votos.

Campus de Foz do Iguaçu:

Centro de Engenharia e Ciências Exatas (CECE) – professor Romeu Reginato com 61,30% dos votos.

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professor Valdir Serafim Junior com 83,89% dos votos.

Centro de Educação, Letras e Saúde (CELS) – professor Samuel Klauck com 93,68% dos votos.

Campus de Francisco Beltrão:

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professora Silvia De Freitas Mende com 91,98% dos votos.

Centro de Ciências Humanas (CCH) – professor Ricardo Carvalho Leme com 89,04% dos votos.

Centro de Ciências da Saúde (CCS) – professora Franciele Aní Caovilla Follador com 96,84% dos votos.

Campus de Toledo:

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) – professor Cesar Augusto Battisti com 72,77% dos votos.

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professora Patricia Sala Stafusa Battisti com 74,83% dos votos.

Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE) – professor Élvio Antônio De Campos com 76,13% dos votos.

Campus de Marechal Cândido Rondon:

Centro de Ciências Agrárias (CCA) – professor Nardel Luiz Soares Da Silva com 97,37% dos votos.

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras (CCHEL) – professor Edilson Hobold com 95,61% dos votos.

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professor Valnir Alberto Brandt com 93,32% dos votos.

Reitor e Vice-reitor

Alexandre Almeida Webber é graduado em Odontologia e Especialista em Saúde da Família pela Unioeste. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro -UFRJ, veio a se tornar Mestre em Saúde Coletiva, e realizou seu Doutorado em Estomatopatologia na FOP/Unicamp, e tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em Saúde Coletivo e Oclusão e Escultura Dental. É docente da Unioeste no curso de Odontologia desde 2002, e coordenou o mesmo de 2006 a 2010. Foi diretor do Campus de Cascavel por dois mandatos (2012 – 2019).

O professor Gilmar Ribeiro de Mello é doutor e mestre em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo – FEA/USP. Professor associado da Unioeste, atuando no Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, Mestrado em Contabilidade e no curso de Administração. É diretor do Campus de Francisco Beltrão, que conta com sua experiência na área de Contabilidade e Administração, com ênfase em Contabilidade Gerencial e Gestão Pública. Além de ser líder do Grupo de Pesquisa em Gestão, Estratégia, Inovação e Contabilidade (GEIC), Editor Científico da revista Gestão e Desenvolvimento em Revista – G&D em revista. E Presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná – mandato 2019-2022