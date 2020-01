Unioeste cria Assessoria para minorias sociais

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) começou o ano com novidades. Pensando em abranger todas as minorias sociais da Universidade e do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), foi criada esta semana a Assessoria de Igualdade e Promoção Social, sob a coordenação de Ivã José de Pádua, que é servidor desde 2001.

Segundo o reitor, Alexandre Webber, o projeto é de suma importância devido às questões fundamentais para o bom desenvolvimento na Instituição. “A gente precisa de alguém que esteja preocupado com a inclusão e com o debate, além de fornecer suporte a todos os nossos projetos e definir políticas públicas. Ações estas, para que as pessoas tenham esta inclusão e a questão social torne-se essencial”, enfatizou.

Ivã explicou que a Assessoria surgiu da necessidade de se debater sobre como essas minorias vêm sendo tratadas na Unioeste, devido a isso, esse novo setor desempenhará estratégias de ação, criação de políticas públicas, além de várias atividades para que essas pessoas sejam atendidas.

De acordo com ele, a Assessoria terá uma abordagem transversal: “Ela estará atendendo todas as pró-reitorias, a direção do hospital e também as direções de cada câmpus”.

O coordenador da pasta conta ainda que a primeira ação da nova unidade será um treinamento com os estagiários para conhecimento da Unioeste e suas ações. “Será uma atividade em que eles saberão o que é a Universidade e como ela trabalha”.

Ivã acrescenta que umas das formas de tratamento com as minorias será um trabalho de baixo para cima. “Eles virão até a mim trazendo os apontamentos, para que, juntos, democraticamente, se possa resolvê-los”.