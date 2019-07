Unila tem vagas para alunos especiais em cinco mestrados

A Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) está oferecendo 110 vagas para alunos especiais em cinco mestrados: Biodiversidade Neotropical, Relações Internacionais, Literatura Comparada, Física Aplicada e Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. As inscrições já estão abertas. Os selecionados irão cursar as disciplinas no segundo semestre deste ano. As inscrições e as disciplinas oferecidas são gratuitas.

Aluno especial é aquele que pode cursar disciplinas, mas não é aluno regular do mestrado, para o qual deverá se inscrever em outro processo.

Conheça um pouco mais sobre cada área oferecida.

– Biodiversidade Neotropical

O mestrado em Biodiversidade Neotropical está oferecendo sete vagas na disciplina Tópicos em Biodiversidade Neotropical I – Introdução à Programação em R. As inscrições terminam no dia 6 de julho, e o critério de seleção é a ordem de inscrição dos interessados. Podem participar graduados em Ciências Biológicas ou áreas afins. As informações completas e o link para a inscrição podem ser obtidas no Edital PPG-BN 005/2019. (http://bit.ly/mestradobiodiversidade)

– Relações Internacionais

O mestrado em Relações Internacionais recebe inscrições para alunos especiais até 14 de julho. Todas as informações estão disponíveis no edital PPGRI 02/2019 (http://bit.ly/mestradointernacionais). Estão sendo ofertadas quatro vagas em cada uma das seguintes disciplinas: Dinâmica capitalista global, com aulas às quintas-feiras à noite; e África na política internacional, com aulas às segundas-feiras pela manhã. As aulas terão início em agosto.

– Literatura Comparada

O mestrado em Literatura Comparada está oferecendo 33 vagas em seis disciplinas para graduados em qualquer área do conhecimento. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho. Todas as informações e o link para inscrição estão disponíveis no edital PPGLC 015/2019 (http://bit.ly/mestradoliteratura).

São oferecidas as disciplinas: Antropologia e literatura: aproximações e conexões (5 vagas); Textos e imagens na América Latina: a invenção da categoria “índio” na produção visual e literária no século 19 (5 vagas); Figurações do político: cinema e audiovisual na cultura das mídias (3 vagas); Memória, corpo, ritual: literatura, teatro e performance na América Latina (10 vagas); Literatura e História na América Latina (5 vagas); e Literatura e violência na América Latina (5 vagas).

– Física Aplicada

O mestrado em Física Aplicada oferece formação em disciplinas avançadas de Física aos candidatos interessados em realizar um mestrado na área ou aprofundar conhecimentos. São 50 vagas em 5 disciplinas: Mecânica Quântica (FIS0001); Mecânica Estatística; Seminários II; Física Matemática; Mecânica Quântica (NIF0003). As inscrições terminam no dia 28 de julho. As informações e o link para inscrição estão disponíveis no edital PPGFISA 012/2019 (http://bit.ly/mestradofisa).

– Estudos Latino-Americanos

O mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos recebe inscrições para seleção de alunos especiais até o dia 8 de julho. Podem se candidatar graduados em qualquer área. As informações e o link para inscrição estão disponíveis no edital PPGIELA 028/2019 (http://bit.ly/mestradoiela).

São 12 vagas distribuídas nas disciplinas: Configurações sociais, políticas e culturais das Américas (4 vagas); Estética e política na América Latina contemporânea (1 vaga); Memória, patrimônio e tradução cultural (1 vaga); Narrativas urbanas na América Latina contemporânea (2 vagas); Negros e indígenas no Atlântico: da colonização à nova modernidade (3 vagas); Teorias desde o Sul (1 vaga).