UFC | Ultimate chega ao Canadá com quatro brasileiros

O UFC retorna a Vancouver, no Canadá, neste sábado (14), com presença de brasileiros na programação. O mineiro Glover Teixeira lidera o “time verde e amarelo” e vai encarar o ucraniano Nikita Krylov na luta coprincipal do evento. Outros representantes do Brasil são o paranaense de Curitiba Augusto Sakai, o paraibano Antônio “Cara de Sapato”, e o carioca Michel “Demolidor” Pereira. A luta principal será entre os estadunidenses Donald Cerrone e Justin Gaethje, pela divisão peso leve (até 70 kg). Entre os brasileiros, o duelo mais aguardado marcará o retorno de Glover Teixeira, de 39 anos. Nocauteador nato, ele tenta manter o embalo nos meio-pesados (até 93 kg), depois das vitórias sobre Karl Roberson e Ion Cutelaba, ambas por finalização. Já o peso pesado (120 kg) Sakai enfrentará o polonês Marcin Tybura em sua terceira luta no UFC, em busca da terceira vitória.