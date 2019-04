UEL e Unioeste: destaque em ranking internacional

As universidades estaduais de Londrina (UEL) e do Oeste do Paraná (Unioeste) ganharam destaque no primeiro Ranking de Impacto das Universidades organizado pela revista inglesa Times Higher Education (THE). As instituições estaduais ficaram entre as 300 melhores do mundo. O ranking, que inclui mais de 400 universidades de 74 países, as avalia em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).

A revista THE utiliza indicadores divididos em três grandes áreas: pesquisa, divulgação e administração. Fundada em 2004, a publicação é responsável por ranquear a lista das melhores universidades do mundo e tem o objetivo de auxiliar os alunos na escolha do melhor lugar para estudar.

“As estaduais possuem um grande potencial no que diz respeito à pesquisa e à produção de conhecimento. As avaliações são reflexo do trabalho sério desenvolvido por elas”, disse o futuro superintendente da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona.

A UEL aparece entre as 200 melhores do mundo. A universidade também atingiu boas posições nas categorias de qualidade de educação, igualdade de gênero e parcerias e meios de implementação.

A diretora de Avaliação e Informação Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento da UEL, Elisa Eli Tanaka Carloto, afirma que esse novo ranking, ao estratificar as diversas dimensões das instituições, evidencia aqueles em que cada uma é mais forte, salientando sua missão e papel na sociedade em que está inserida.

No ranking geral, a Unioeste ficou entre as 300 melhores, sobressaindo-se em classificações como trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, ação contra a mudança global, entre outros.

Para o assessor adjunto de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Unioeste, Rafael Mattiello, o resultado alcançado pela Unioeste demonstra o seu impacto no seu entorno, funcionando como um importante vetor de desenvolvimento regional de todo oeste e sudoeste do Paraná.