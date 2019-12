UBS atenderá até as 22h

Cascavel possui 43 unidades de saúde. Dessas, 13 são UBS (unidades Básicas de Saúde) e o restante é USF (Unidade Saúde da Família). Atualmente, apenas as UBSs do Bairro Santa Cruz e do Floresta têm horário estendido até as 22h. Mas, atendendo compromisso feito com a comunidade, o prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, confirmaram para esta quarta-feira (18) a ampliação do horário de atendimento na UBS do Bairro Nova Cidade, próximo à Capela Mortuária.

Benefícios

A unidade atende cerca de 17 mil moradores do Nova Cidade, Universitário, Turisparque e Jardim União, na zona Sul da Cascavel, abrangendo aproximadamente 5,1 mil famílias.

De a acordo com a Secretaria de Saúde, a unidade contará com mais um médico clínico geral, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem e um atendente. “Em breve teremos mais um médico clínico geral. Todos os profissionais atenderão das 18h às 22h. Serão aproximadamente mais 20 atendimentos médicos, sem contar os demais atendimentos de enfermagem”, explicou o secretário Thiago Stefanello.

USF do 14 de Novembro

Desde julho os moradores do Bairro 14 de Novembro que utilizam os serviços da USF (Unidade de Saúde da Família) precisam buscar os atendimentos em outro endereço porque o local, na Rua Francisco Guaraná de Menezes, em Cascavel, está fechado para reformas.

O prazo para a entrega da obra era o dia 9 deste mês, porém a entrega da nova unidade atrasou.

De hoje até sexta-feira (20) será feita a mudança dos equipamentos e dos materiais da unidade e a previsão é para que a unidade volte a atender a população no início do próximo ano.

A reforma da unidade custou R$ 135.745,45.