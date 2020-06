Transporte Coletivo passa a circular com novos horários em  algumas linhas até as 21 horas 

A partir desta segunda-feira (1) O transporte coletivo urbano de Cascavel já está operando com alterações em algumas linhas e horários, conforme ajustes que foram feitos pela equipe da Divisão de Transporte da Cettrans/Transitar, já disponível no site da Companhia, no endereço www.cettrans.com.br.

Algumas linhas terão os horários estendidos até 21horas; já em outras, em que foi observada baixa demanda, haverá redução nos horários considerados “entre-pico”. A avaliação é semanal, conforme, a demanda de passageiros.

Confira as linhas que foram alteradas a partir do dia 01/06

LESTE – OESTE

LESTE – NORDESTE / VIA UPA

LESTE – NORDESTE / VIA SÃO CRISTÓVÃO

NORDESTE – OESTE

NORDESTE – SUDOESTE

COOPAVEL

LAGO AZUL

MORUMBI

FLORESTA

RIVIERA

MELISSA

TARUMÃ

CANADÁ

OESTE – SUDOESTE / SANTO ONOFRE

FAG

OESTE – SUDOESTE / SANTA CRUZ

PAULO GODOY

NORDESTE – OESTE / VIA MANAUS

LESTE – SUDOESTE

OESTE – SUDOESTE

GUARUJÁ

SANTA FELICIDADE

SUL – OESTE / MAL. RONDON

LESTE – SUL / RUA ITÁLIA

CASCAVEL VELHO

PARQUE VERDE

TERM. SUL – ESTAÇÃO CATEDRAL

Confira os novos horários, já atualizados, no site da Cettrans, no link: https://www.cettrans.com.br/pagina.php?id=22