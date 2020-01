Toledo recebe Londrina em busca da 2ª vitória seguida

Toledo – Vindo de vitória por 2 a 0 sobre o PSCT em Cornélio Procópio, sua primeira na competição, o Toledo tenta embalar no Paranaense 2020 nesta noite, em duelo com o Londrina, marcado para as 19h30, no Estádio 14 de Dezembro, pela 4ª rodada.

Será o retorno do Porco para casa, onde atuou nas duas primeiras rodadas, mas somou apenas um ponto, no empate (1 a 1) com o União – perdeu para o Cianorte pelo placar mínimo na estreia. Em busca agora do primeiro triunfo como mandante, o TEC quer os três pontos para se aproximar da parte de cima da tabela – está a três pontos do vice-líder Coritiba, que esta noite faz confronto direto com o quarto colocado operário – e para ganhar moral para os próximos compromissos.

No domingo (2), desafiará o Cascavel CR no Clássico da Soja e no fim de semana seguinte, no dia 9 (domingo), receberá o Rio Branco em seu último jogo antes de receber o Náutico pela Copa do Brasil, no dia 12.