Toledo recebe etapa final do Paranaense de Vôlei Sub-19

Toledo – O calendário de competições oficiais da Federação Paranaense de Voleibol se aproxima do fim e nesta sexta-feira (22) começa a etapa final da temporada 2019 da Série A do Campeonato Paranaense Sub-19 masculino. A competição será em Toledo, com jogos nos ginásios Hugo Zeni e Alcides Pan.

A primeira etapa aconteceu no mês de abril, em Chopinzinho. Já Toledo recebeu a segunda etapa classificatória, com sete rodadas, e agora vai sediar a etapa decisiva que terá transmissão pela FPVTV nos jogos que serão realizados no Alcides Pan.

Na segunda etapa já foram definidas três equipes semifinalistas: Círculo Militar do Paraná/ARBS, que lidera a disputa com 33 pontos, Maringá/Amavolei, segunda colocada com 31 pontos, e AVP/Curitiba, terceira colocada com 23 pontos. A última vaga nas semifinais será disputada pelas equipes de Pinhais, quarta colocada com 19 pontos e o Colégio Vicente Rijo/Londrina, que soma 15 pontos. As demais equipes, Medianeira/Colégio Mondrone, Toledo/Avotol e Foz do Iguaçu, seguem na briga pela permanência na Série A no próximo ano.