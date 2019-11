Toledanos comemoram o 3º lugar na Cascavel de Ouro

O Ford Ka do trio Ricardo, Rodrigo e Miguel Laste teve boa performance mesmo com dois toques durante a prova Crédito: Vanderley Soares

O trio de Toledo formado pelos gêmeos Ricardo e Rodrigo Sperafico e por Miguel Laste conquistou o terceiro lugar na Cascavel de Ouro, disputada domingo (3/11), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Eles comemoram o resultado como se fosse o primeiro lugar.

Rodrigo Sperafico disse estar muito feliz com o resultado porque a meta de terminar entre os cinco primeiros foi alcançada. “Largamos em quarto e estávamos na briga, quando levamos toques e caímos para o pelotão intermediário”, salienta Rodrigo.

Ricardo Sperafico destaca que a prova foi de recuperação. “Levamos dois toques e rodamos, perdendo muitas posições. No final, pilotei em um ritmo muito forte para recuperar posições. Ganhei o terceiro lugar na última volta. Foi mais do que uma vitória”, frisa Ricardo, que ganhou a prova em 2015 correndo em dupla com o primo Natan.

Já Miguel Laste afirma que o resultado é para ser festejado e muito. “Nosso Ford Ka já tem muitos anos de pista e estamos competindo contra muitos competidores com carros novos, alguns estreando na Cascavel de Ouro. Estou feliz com o resultado, porque meus companheiros fizeram um grande trabalho. Tive um problema médico no domingo, quando minha pressão chegou a 22 por 12 e os médicos proibiram minha participação na prova. Assim, fiquei apenas com os treinos e a torcida nos boxes durante a prova”, diz Miguel Laste.

Ricardo Sperafico também destaca a importância de Miguel Laste na equipe: “Corremos com o carro dele. Ele colocou toda a estrutura da equipe Casas Brasil à disposição, organizou tudo com o preparador Eduardo Ferrari. Também agradecemos o apoio da Água Mineral Itaipu e da Sperafico Pets”.

A vitória na 33ª edição da prova foi da dupla formada pelo goiano Gabriel Correa e pelo paranaense Daniel Kaefer, que completaram a prova em 3h00m30s229.