Tite convoca a Seleção Brasileira para amistosos de setembro

Após conquistar a Copa América 2019 em julho, o técnico Tite voltou a convocar a Seleção Brasileira na manhã desta sexta-feira (16). Na sede da CBF, o treinador divulgou a lista de 23 jogadores que disputarão os amistosos da Data FIFA de setembro deste ano.

Os dois próximos compromissos da Seleção Brasileira serão nos Estados Unidos. No dia 6 de setembro, os comandados de Tite enfrentam o Peru, em Miami, no Hard Rock Stadium. Quatro dias depois, em Los Angeles, o Brasil pega a Colômbia no Los Angeles Memorial Coliseum.

Como de praxe, logo após o anúncio dos convocados, o técnico Tite, seu auxiliar Cléber Xavier e o coordenador de Seleções Juninho Paulista conversaram com a imprensa. Perguntado sobre as novidades na lista da Seleção Brasileira, como o goleiro Ivan, o zagueiro Samir, o lateral Jorge e o atacante Bruno Henrique, o treinador explicou que os amistosos servem para oportunizar novos jogadores e destacou as qualidades de cada um.

– O Ivan vem dentro daquela ótica dos amistosos de oportunizar atletas mais jovens para que eles se consolidem. Não tem sentido pegar três atletas de alto nível para a posição. Aí tu traz um jovem também no sentido de formação. O Jorge já esteve em duas convocações conosco e vive um grande momento no Santos. O Samir está nesse mesmo contexto, temos acompanhado ele na Udinese, tem três temporadas italianas em alto nível. E o Bruno Henrique vem se destacando no Flamengo, jogador que faz gol, que dá assistência… Tem aí uma série de componentes que levaram a estas convocações – analisou Tite.

A próxima Data FIFA começa no dia 2 de setembro. Como de costume, a comissão técnica da Seleção Brasileira se apresentará um dia antes em Miami.

Confira a lista de convocados:

GOLEIROS

Éderson – Manchester City (ING)

Ivan – Ponte Preta

Weverton – Palmeiras

DEFENSORES

Daniel Alves – São Paulo

Fágner – Corinthians

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Jorge – Santos

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Thiago Silva – Paris Saint Germain (FRA)

Eder Militão – Real Madrid (ESP)

Samir – Udinese (ITA)

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Arthur – Barcelona (ESP)

Allan – Napoli (ITA)

Lucas Paquetá – Milan (ITA)

Philipe Coutinho – Barcelona (ESP)

ATACANTES

Neymar – Paris Saint Germain (FRA)

Vinicius JR. – Real Madrid (ESP)

David Neres – Ajax (HOL)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Richarlison – Everton (ING)

Bruno Henrique – Flamengo