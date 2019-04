Time Brasil é convocado para jogo contra a Eslováquia pela Fed Cup

Rio de Janeiro – O Time Brasil está definido para a próxima etapa da Fed Cup, que será nos dias 20 e 21 de abril. Para o confronto contra a Eslováquia, pelos playoffs do Grupo Mundial II, a capitã Roberta Burzagli aposta na manutenção da equipe que se destacou e venceu os confrontos do Zonal Americano em fevereiro.

O grupo brasileiro será composto pelas atletas melhores classificadas no ranking da WTA: Beatriz Haddad Maia (176ª), Carolina Meligeni Alves (358ª), Gabriela Cé (441ª) e Luisa Stefani (448ª). A jovem Thaisa Pedretti, de 19 anos, foi chamada pela comissão técnica para fazer parte da delegação que viaja à Eslováquia como a quinta jogadora.

Em fevereiro, essa mesma equipe venceu todos os confrontos no Zonal Americano, disputado em Medellín, na Colômbia. Na fase de grupos, superou Argentina (2 a 1), Chile (3 a 0) e Porto Rico (2 a 1). Na final contra o Paraguai a vitória foi por 2 a 0.

Mandante do confronto, a equipe eslovaca já definiu o local do confronto e o tipo de piso. Os duelos serão disputados na AXA Arena NTC, na capital Bratislava, em quadra coberta e piso de saibro.

“Recentemente, na Colômbia, ganhamos os quatro confrontos no saibro. As jogadoras brasileiras estão acostumadas com isso, pois jogam desde criança no saibro. Então, foi uma boa escolha para nós”, destaca a capitã brasileira.