The Best: Messi é eleito melhor do mundo e se isola como maior vencedor

Milão – Mesmo considerado “extraterrestre”, o craque argentino Lionel Messi conquistou, ontem (23), o prêmio “The Best”, da Fifa, e foi eleito o melhor jogador do planeta pela sexta vez na carreira. O camisa 10 do Barcelona desbancou na final o holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

A escolha foi anunciada em cerimônia de gala da entidade realizada em Milão, na Itália. Com o troféu, Messi foi eleito o melhor do planeta pela sexta vez e deixou Cristiano Ronaldo para trás no número de conquistas – ambos estavam empatados com cinco. Ele já havia conquistado o título em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

“Eu gostaria de agradecer a todos que pediram por este reconhecimento para mim. Eu sempre digo que é lindo este tipo de reconhecimento, mas o prêmio individual para mim é algo secundário. Primeiro vem o coletivo. Mas é verdade, também, que hoje é uma noite especial para mim. Tenho a sorte de estar com minha mulher, e dois dos meus três filhos. Vê-los ali e aproveitar este momento com eles é algo único, não tem preço. São dois apaixonados pelo futebol e estão enlouquecidos vendo todos os jogadores que estão aqui. Estão com vergonha, não sabem se falam com eles, se querem uma foto. Estão muito tímidos e muito felizes. É uma noite e um dia extraordinário por poder compartilhar com eles e também com Ciro, que ficou em casa. Com três seria complicado vir para cá, então ele teve de ficar. Mas muito obrigado a todos e boa noite”, disse.

Sem favoritos

Diferentemente de outros anos, o argentino não era tão favorito ao prêmio. Ele até despontou em determinado momento da temporada, mas a queda do Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões e o desempenho abaixo do esperado na Copa América fez com que o craque ficasse para trás na disputa com o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, que levou o prêmio de melhor da Uefa. Só que a falta de títulos expressivos não pesou na escolha – ele conquistou “só” o Campeonato Espanhol. Messi terminou a temporada com 54 gols, somando Barcelona e seleção argentina. Ele marcou 36 vezes apenas na competição espanhola – o que rendeu a sexta chuteira de ouro da carreira – e 12 na Champions League.