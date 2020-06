Tempos modernos: Unipar adere às metodologias digitais de ensino

Os avanços tecnológicos na área da educação já estavam aí, prontos para serem usados. Muitas escolas aderiram, outras resistiam, até chegar o isolamento social provocado pela covid-19, que acabou acelerando o processo. Para evitar atrasos no calendário acadêmico, a maioria acabou se rendendo às metodologias digitais de ensino.

As aulas remotas começaram a se alastrar pelo Brasil, antecipando as tendências de uma nova performance do professor e do aluno. Do ensino infantil ao médio, da graduação à pós-graduação, as instituições partem para usufruir dos benefícios gerados pela tecnologia.

Assim, a educação na era digital está sendo debatida com muito mais assertividade neste momento de crise sanitária. Os métodos que emergem exigem que professor e aluno repensem seus papeis e invistam nas suas capacidades de se reinventarem.

Palestras, shows musicais, cultos religiosos e muitos outros eventos estão sendo realizados pelas redes sociais da web. Aulas, também, obviamente. O Paraná segue essa movimentação toda. “Aula remota é diferente de aula EAD”, observa a professora Regina Oliveira, diretora de ensino da Universidade Paranaense.

“Na Unipar, nossas aulas remotas vêm acontecendo com recursos tecnológicos modernos e, o que é mais importante, no dia e na hora programada para tal. Se a aula de microbiologia é na terça à noite, ela será ministrada na terça à noite, ao vivo, pelas ferramentas do Google for Education, com participação dos alunos, que podem perguntar e comentar os assuntos no mesmo instante”, esclarece.