Temporais causam estragos no oeste

Reportagem: Cláudia Neis

Toledo – O grande volume de chuva e as fortes rajadas de vento que atingiram toda a região oeste do Paraná nessa quinta-feira (31) deixaram muita gente assustada e prejuízos em diversas cidades.

Em Toledo, as rajadas de vento que chegaram a 58,6 km/h e deixaram pelo menos 22 imóveis destelhados, entre eles o bloco administrativo da UTFR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), que teve parte do telhado levada pelo vento, o que causou alagamento de salas e a suspensão das aulas.

De acordo com a prefeitura, alguns departamentos públicos também ficaram alagados, como UBS (Unidades Básicas de Saúde) e escolas.

A Defesa Civil atendeu 28 solicitações de apoio a quedas de árvores em todas as regiões da cidade. Também houve queda de árvores nas rodovias BR-467, PR-317, PR-239 e PR-585. Não houve registro de feridos. O Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) registrou volume médio de chuva de 48 milímetros no Município.

Em Foz do Iguaçu a situação foi semelhante. As rajadas de vento de 56 km/h derrubaram pelo menos 50 árvores e deixaram cerca de 60 imóveis destelhados de acordo com as informações preliminares da Defesa Civil. Não houve registro de feridos.

Chuvas foram registradas em toda a região oeste, porém nas outras cidades não houve registros de estragos. Alagamentos em ruas e imóveis aconteceram em Cascavel, Santa Helena e Assis Chateaubriand.

Energia elétrica

Na região oeste, 55.900 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica devido ao temporal. Somente em Foz foram 35 mil imóveis sem luz, em Toledo 18.100 e Assis Chateaubriand, 2.800.

A Copel informou que equipes trabalhavam para restabelecer o sistema.

Próximos dias

Os temporais chegaram com uma área de instabilidade que se formou no Rio Grande do Sul e atingiu o Paraná nessa quinta-feira (31). Em poucos minutos as temperaturas caíram dez graus centígrados.

A previsão do Simepar para esta sexta-feira é de que a instabilidade continue presente na região oeste, aumentando as temperaturas e com risco de temporais isolados, inclusive com previsão de ventos fortes novamente. Já para o fim de semana a probabilidade de chuvas diminui e o calor deve se fazer presente.