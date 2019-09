TCE-PR investiga pagamento de diárias a vereadores para participação em eventos

Curitiba – O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) fará operação “pente-fino” na prestação de contas do pagamento de diárias a vereadores em todo o Paraná. O objetivo é verificar a participação de vereadores em eventos realizados não apenas no Paraná, mas também em outros estados. Além da análise das informações que são prestadas pelas próprias Câmaras, serão escolhidos municípios para a realização de fiscalizações in loco.

O TCE-PR vem realizando eventos semanais gratuitos em todo o Estado, com média de 500 participantes, para discutir temas relacionados à gestão pública. Nesses cursos de capacitação, a Escola de Gestão Pública da corte vem registrando pouca presença de representantes de câmaras municipais. Em compensação, o Tribunal constata que vereadores paranaenses estão viajando a várias capitais brasileiras para participar de eventos.

Certificados falsos

A área de inteligência do TCE também está investigando se atuam no Paraná empresas acusadas de fornecer certificados falsos de participação em eventos, como já foi denunciado em outros estados. Os papéis justificariam diárias para participação de vereadores em seminários e cursos por todo o País, especialmente em locais turísticos.

O TCE-PR também vai averiguar se o pagamento de diárias não está sendo utilizado como forma de complementar a remuneração dos vereadores.