Tarifa sobe amanhã; valor “velho” até maio

Quem utiliza o transporte público de Cascavel e quer pagar a passagem ainda com o valor de R$ 3,65 deve carregar o cartão ainda hoje (3), pois a partir de amanhã (4) a nova tarifa de R$ 3,90 entra em vigor e, para aqueles que utilizam o meio-passe, a passagem sobe de R$ 1,82 para de R$ 1,95.

De acordo com a assessoria da Vale Sim, quem comprar vale-transporte (trabalhador ou express) até hoje, terá o valor antigo (de R$ 3,65) debitado nas passagens usadas até 4 de maio. A mesma regra vale para os estudantes que utilizam meio-passe. A partir de então, mesmo com saldo em cartão, passará a pagar a tarifa vigente.

O trabalhador Welligton Bruno Fernandes faz diariamente o trajeto entre o Bairro São Cristóvão até o Centro. Ele aproveitou para recarregar o cartão e garantir a tarifa por mais um mês. “Ainda não fiz a conta para ver qual será a diferença no fim do mês, mas acredito que o aumento de 25 centavos é justo, considerando a recente reforma do transporte”. No caso de Welligton, ele vai economizar R$ 10 no mês.

O estudante Mateus Bisinela de Freitas sai do Jardim D’Napoli – próximo ao São Cristóvão – até a Unioeste todos os dias e antecipou a compra dos créditos, mas não considera justo o aumento. “Não sou a favor do aumento porque o transporte precisa ser o mais acessível possível para toda a população”.

Conforme a assessoria da Vale Sim, não houve aumento significativo nas vendas devido ao reajuste, mas a expectativa é de que a procura aumente nesta quarta-feira.