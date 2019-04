Surfe: Medina vence bateria e vai direto para a 3ª rodada em Gold Coast

Sidney – Atual campeão do circuito e principal nome do Brasil na modalidade, Gabriel Medina estreou no Mundial de Surfe 2019 com vitória no primeiro round disputado ontem em Gold Coast, na Austrália. O atleta disputou a sexta bateria com o australiano Ryan Callinan (13,57) e com o brasileiro Mateus Herdy (7,23). Com o resultado positivo de 13,84 pontos, além de garantir a segunda melhor posição em todas as baterias, Medina passou direto para a 3ª rodada da etapa.

Além da busca pelo tricampeonato mundial, o surfista luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos que serão disputados no próximo ano no Japão. “Quero muito representar o nosso País em Tóquio e trazer o título pra cá, e vou atrás disso. Ter a chance de ganhar as Olimpíadas será um grande sonho realizado”, revelou Medina.

Os outros brasileiros que confirmaram vaga na terceira rodada foram: Ítalo Ferreira, Yago Dora, Filipe Toledo, Michael Rodrigues, Jessé Mendes e Deivid Silva. Já os brasileiros que não conseguiram a classificação, e estarão na repescagem, são: Caio Ibelli, Jadson André, Willian Cardoso, Peterson Crisanto e Mateus Herdy, campeão do Mundial Júnior, que, aos 17 anos, faz sua estreia na categoria principal.